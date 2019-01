Notaris staat terecht voor verduistering van 4,25 miljoen euro 12 januari 2019

Een voormalige notaris uit Houthalen-Helchteren wordt ervan beschuldigd liefst 4,25 miljoen te hebben verduisterd. Maar Marc S. is niet de enige verdachte. Ook Ömer B. zou een belangrijke rol hebben gehad. Toch spreken de twee elkaar tegen over hoe ze dat geld precies verduisterd hebben. Beiden tekenden ook niet present in de rechtbank.

