Exclusief voor abonnees Notaris riskeert 5 jaar cel omdat hij 4,25 miljoen euro verduisterde 19 oktober 2019

00u00 0

De voormalige notaris Marc S. (52) uit Houthalen-Helchteren riskeert een celstraf van vijf jaar omdat hij 4,25 miljoen euro verduisterde. In 2014 kwamen de feiten aan het licht na een doorlichting op het kantoor van Marc S. Hij kon niet uitleggen waar het verdwenen geld naartoe was. Uiteindelijk bleek dat de notaris in november 2011 begonnen was met het systematisch verduisteren van sommen geld. Hij zat al drie maanden in voorhechtenis. S. riskeert ook een ontzetting uit zijn rechten voor tien jaar en een bestuursverbod van tien jaar. Vandaag is hij niet meer actief als notaris. Negentien andere beklaagden zouden hebben meegewerkt aan de fraude. "Het is een schaamte die nooit zal weggaan, elke dag heb ik meer spijt", stamelde de beklaagde in de rechtbank. (BVDH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen