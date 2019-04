Exclusief voor abonnees Nostalgische fietstas Check-in 13 april 2019

Het Engelse Brooks maakt iconische zadels en fietstassen die functioneel zijn maar ook heerlijk nostalgisch en oerdegelijk ogen. Met deze leren Pickwick-rugzak is dat niet anders. Het geheim? Gelooid leer uit Italië, handgemaakt vakwerk uit Engeland, en elegante

details zoals linnen draagriemen en metalen buttons en gespen. Deze kleine versie (12 liter) is licht op je rug en perfect voor daguitstapjes met de fiets. Binnenin zorgen één laptopvak (33 cm), één vak met rits en twee kleine opbergzakjes voor de nodige orde. Aan de buitenkant vind je nog één gesloten compartiment om je smartphone in op te bergen.

Brooks Pickwick Leather, € 350, linnenversie € 210, www.brooksengland.com

