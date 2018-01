Norse kat krijgt 570.000 euro schadevergoeding 26 januari 2018

's Werelds populairste kat krijgt van de Amerikaanse rechter een schadevergoeding van 570.000 euro, omdat een firma het contract met haar had geschonden. Grumpy Cat, die eigenlijk Tardar Sauce heet, werd in 2012 een internetsensatie door haar norse gezicht. Haar nukkige ('grumpy') uiterlijk is een aandoening: ze lijdt aan de kattenversie van dwerggroei en heeft kaakproblemen. Niet zo leuk voor de kat, maar eigenaar Tabatha Bundesen vaart er wel bij: er wordt geschat dat ze al meer dan 81 miljoen euro verdiend heeft met haar huisdier. Onder meer door haar beeltenis op de verpakkingen voor 'Grumppuccino' van koffiebedrijf Grenade. Maar niet veel later stond de kat ook op geroosterde koffiebonen en T-shirts van dezelfde firma. Daarop sleepte Bundesen het koffiebedrijf voor de rechter en met resultaat. Dat maakt haar baasje nu gelukkig, maar Grumpy Cat doet haar naam nog altijd alle eer aan. (MU)

