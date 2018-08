Normaal zomerweer HET WEER 17 augustus 2018

00u00 0

De wisselvalligheid van de voorbije nacht zit deze ochtend nog wat in het zuidoosten van ons land, maar trekt dan weg. In het centrum en oosten van het land hangt er eerst nog vrij veel bewolking, in het westen is het al meteen zonnig. Vanuit die richting zal het gaandeweg overal zonniger en droog worden. De maxima liggen rond 22 graden en er staat een zwakke tot hooguit matige wind uit het noordwesten.

