Normaal geen Giro voor Thomas 05 december 2018

Geraint Thomas gaf in een interview met de BBC aan dat hij in 2019 de Giro wellicht niet zal rijden en vol op de Tour zal focussen. Anderhalve maand geleden had hij zelf de deur richting Ronde van Italië opengezet, maar nu klinkt de Sky-renner zo: "Ik voel dat ik nog een rekening heb openstaan in de Giro (bij zijn laatste deelname in 2017 moest hij opgeven na een val, red.), maar volgend jaar is misschien niet het juiste moment. Het zou jammer zijn mocht ik in de Tour, als titelverdediger, niet over mijn beste vorm beschikken. Ik neig dan ook naar de Tour." (BA)

