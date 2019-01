Nordsjaelland: "Europese club wilde Hjulmand" 08 januari 2019

De naam 'Anderlecht' viel niet in het communiqué op de officiële website. Maar toen Nordsjaelland liet weten dat "een Europese club met trainer Kasper Hjulmand onderhandeld heeft", wist iedereen meteen dat het over de Belgische recordkampioen ging. "We vonden evenwel geen akkoord dat voor alle partijen gunstig was", stond er voorts te lezen. Met andere woorden: Anderlecht wilde de afkoopsom niet betalen, waarna Fred Rutten de T1 werd. Aan het einde van het seizoen vertrekt Hjulmand, dan einde contract, wel bij zijn huidige club.