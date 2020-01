Exclusief voor abonnees Nora ziet levenslicht op nieuwjaarsdag 02 januari 2020

00u00 0

In AZ Delta in Roeselare zijn op nieuwjaarsdag twee baby's ter wereld gekomen. Een ervan is Nora, het dochtertje van Shevenna Rambour (27) en Lorenzo De Bruyne (27) uit Houthulst.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis