Nora Tilley 29 augustus 2018

Sterkte aan Nora Tilley en haar familie. Ik weet waarover ik schrijf, ik heb na een lijdensweg van 4 jaar enkele maanden geleden zelf mijn vrouw verloren aan die vreselijke ziekte. We hadden ook geen recht op steun van de VAPH, daar zij ook 66 jaar was toen de diagnose bevestigd is. Gelukkig was de ALS-Liga er om ons te steunen.

Frans Callemein, Dadizele

