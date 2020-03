Exclusief voor abonnees Nora Steyaert, één van de eerste omroepsters, overleden op 87 17 maart 2020

De Vlaamse tv-pionier Nora Steyaert is vorige week overleden, zo meldt de VRT. Ze werd 87. Op haar twintigste, in 1952, belandde Steyaert op de Nederlandstalige afdeling van de openbare omroep NIR, de voorloper van de huidige VRT. Samen met Paula Sémer en Terry Van Ginderen behoorde ze tot de eerste generatie omroepsters. Zij kregen de eretitel 'Drie Gratiën der Vlaamse Televisie'. Steyaert "had iets fris", vertelde Sémer later over haar jonge collega, die ze ook "het kakenestje" of "het bakvisje" noemde. "De televisie? Dat waren Terry Van Ginderen, Nora Steyaert en ik. De mensen dachten zelfs dat wij die films en programma's zelf gekozen hadden", aldus Sémer. Steyaert dook tussen 1958 en 1967 ook op in jeugdprogramma's zoals 'Kijk uit' en 'Tienerklanken'. In 1956 huwde ze schrijver Aster Berkhof, met wie ze een zoon kreeg.

