Nora Gharib is zwanger 04 februari 2020

00u00 0

Nora Gharib (26) en haar Ghanese echtgenoot Anson zien hun droom uitkomen: ze verwachten hun eerste kindje. De 'K3 zoekt K3'-kandidate, die zich nadien in 'Patser' en 'The Team' als actrice bevestigde, maakte het nieuws zelf bekend op sociale media. "Can't keep this a secret anymore", schreef Nora bij een foto waarop ze trots haar buikje toont. In een interview met deze krant stak ze een tijd geleden haar kinderwens niet onder stoelen of banken. "Mijn man en ik zijn al meer dan tien jaar samen en we zijn er klaar voor: kinderen mogen snel komen."

