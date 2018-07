Nora Gharib in 'The Team 2' 26 juli 2018

Na de film 'Patser' breit Nora Gharib (foto) een vervolg aan haar prille acteercarrière. De 24-jarige die twee jaar geleden nog meedong naar een plaatsje bij K3, is weldra te zien in het tweede seizoen van 'The Team'. De internationale crimireeks met Lynn Van Royen in de hoofdrol komt pas vanaf volgend jaar op de gewone televisie, maar is sinds maandag al te bekijken via Telenet Play More. "De opnames waren voor mij pas enkele maanden geleden en nu is het resultaat al te bekijken. Yes!", aldus Nora. Hoewel ze maar een kleine rol heeft, is het wel een teken dat haar een mooie toekomst wacht. "Binnenkort komt er nog iets aan, maar dat is nog geheim", vertelt ze haar volgers op Instagram. Waar 'K3 zoekt K3' al niet toe kan leiden...

HLN