Nor Afkan terug naar Iran? 08 januari 2019

De Carolo's treffen het in Parador El Saler. Anders dan vorig jaar in San Pedro del Pinatar, leunen oefenveld, duinen en strand bij het hotel aan. Voorzitter Fabien Debecq en gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat zijn aangekomen en blijven ter plaatse tot het einde van de stage. Osimhen (ziek) en Marinos (dij) konden gisteren de training hervatten. Gholizadeh werd uiteindelijk door de Iraanse selectie vrijgegeven. Hij wordt vanavond in El Saler verwacht. De transfer van N'Ganga naar het Cypriotische Ermis Aradippou werd afgerond. Daarmee komt voor de 33-jarige linksback een einde aan zeven jaar Charleroi. Nor Afkan zag zijn stage met de Iraanse beloften verlengd. Algemeen directeur Hendrickx: "Sinds we hem vorige zomer aanwierven, heeft hij al meer tijd doorgebracht met zijn nationale selectie dan bij ons." De kans stijgt dat Nor Afkan definitief of op huurbasis terugkeert naar zijn club van herkomst, Esteghial. (AR)

