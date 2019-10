Exclusief voor abonnees Noorwegen verpest feestje recordinternational Ramos 14 oktober 2019

De 'fiesta' was maar deels geslaagd. Spanje vierde zaterdag uitgebreid zijn nieuwe recordinternational Sergio Ramos. Met een 168ste cap passeerde de 33-jarige verdediger ex-ploegmaat Iker Casillas. Nu lijken het Europese record van Gianluigi Buffon (176 caps) en het wereldrecord van ex-Anderlechtspeler Ahmed Hassan (184 caps) de volgende doelen. Helemaal voldaan zijn mijlpaal vieren, kon Ramos niet. Spanje leek tegen Noorwegen lange tijd op weg om zich te verzekeren van een EK-ticket door een treffer van Saúl, maar diep in blessuretijd liep het alsnog verkeerd. Joshua King bezorgde La Roja in minuut 93 een eerste puntenverlies in deze campagne door een strafschop te benutten. (VDVJ)