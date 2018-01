Noorse verdediger • Doelman van Dortmund Essevee slaat toe 24 januari 2018

Zulte Waregem heeft eindelijk zijn defensieve versterking beet. Johan Laedre Bjørdal (31), die gisteren medische testen aflegde, tekent normaal een contract van 2,5 seizoenen aan de Gaverbeek. De drievoudig Noors international is transfervrij en was voorheen drie seizoenen bij Rosenborg actief. Zijn komst staat los van de interesse in Jon Gudni Fjoluson. Voorts heeft de bekerwinnaar ook een oplossing gevonden voor de keeperskwestie. Eike Bansen (19) komt over van Borussia Dortmund. De boomlange doelman (1m95) kwam dit seizoen uit voor het tweede elftal van de Duitse topclub en maakte eerder deze maand een prima indruk in het oefenduel tegen Zulte Waregem. De Duitse jeugdinternational ondertekent wellicht vandaag een verbintenis van 3,5 jaar. Zijn komst is goed nieuws voor Nicola Leali: hij kreeg eindelijk toestemming om eindelijk naar Perugia te trekken. Grigoris Kastanos keerde definitief terug naar Juventus. (VDVJ/PJC)

