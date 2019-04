Exclusief voor abonnees Noorse toezichthouder is bod Euronext genegen 09 april 2019

Beursuitbater Euronext wordt door de Noorse financiële toezichthouder geschikt en bekwaam geacht om zijn Noorse tegenhanger Oslo Bors over te nemen. Het definitieve groen licht moet nu nog door het Noorse ministerie van Financiën worden gegeven. Euronext zegt daarmee goed geplaatst te zijn om de overname in het tweede kwartaal af te ronden. De uitbater van onder meer de Brusselse beurs heeft zich al verzekerd van 53,2% van de aandelen van Oslo Bors. Ook Nasdaq, de uitdager van Euronext in de overnamestrijd, kreeg een goede quotering van de toezichthouder. ING blijft koper van Euronext en trekt het koersdoel voor de beursuitbater op tot 65 euro.

