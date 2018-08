Noorse minister moet ontslag nemen na stiekem reisje met vriendin 14 augustus 2018

In Noorwegen is de minister van Visserij Per Sandberg (58) opgestapt, nadat aan het licht kwam dat hij met zijn Noors-Iraanse vriendin naar Iran was gereisd zonder de regering daarover in te lichten. Zijn medewerkers dachten dat hij in Turkije was. Veertien dagen voor vertrek namen hij en zijn 28-jarige nieuwe vriendin Bahareh Letnes de beslissing om toch naar Iran te reizen, zonder het ministerie op de hoogte te brengen. Pas toen het koppel er al twee dagen was, kwam de premier dat te weten via de Noorse ambassade in Teheran. Bovendien nam de minister zijn werktelefoon mee, wat niet mag volgens de veiligheidsregels van de regering. Zijn dochter insinueert in interviews dat Sandberg niet wilde dat zijn ex-vrouw - die als staatssecretaris werkt - te weten kwam waarheen hij was gereisd. Sandberg gaf z'n fouten toe en nam zelf ontslag. Hij stopt ook als vicevoorzitter van de Vooruitgangspartij. (ND)

