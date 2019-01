Noorse beurs laat Euronext sudderen 12 januari 2019

Het Noorse beursbedrijf Oslo Børs zal uiterlijk eind volgende maand een advies aan zijn aandeelhouders uitbrengen over het overnamebod van Euronext. De exploitant van de beurs van Brussel, Amsterdam, Parijs, Dublin en Lissabon heeft net voor kerst een bod van 625 miljoen euro uitgebracht op de Noorse beurs. Het bod kwam als een totale verrassing voor de Noren, die prompt op zoek gingen naar andere kandidaat-kopers. Nu zouden meerdere partijen interesse getoond hebben. Ook al zegt Euronext al via onherroepelijke toezeggingen 49,6% van de aandelen in handen te krijgen. Eind februari geven de Noren hun oordeel. Het bedrijf roept zijn aandeelhouders op tot dan niet op het bod in te gaan.