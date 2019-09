Exclusief voor abonnees Noordzeewolken HET WEER 18 september 2019

00u00 0

De wind komt vandaag van over zee en voert een pak Noordzeewolken aan. We krijgen dus een afwisseling van zon en wolken en de meeste wolken hangen over het westen van het land. Het blijft wel droog. De zwakke tot matige wind tempert de opwarming en de maxima komen niet hoger dan 17 graden, 13 graden op de Ardense Hoogten.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis