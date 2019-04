Exclusief voor abonnees Noordstation opgekuist? Buschauffeurs vinden van niet 11 april 2019

Vijf maanden nadat De Lijn het Brusselse Noordstation een tijdlang schrapte als halte, en drie maanden nadat Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) dreigde met een herhaling van die maatregel, is de busterminal nog altijd vies en gevaarlijk. Dat zeggen de chauffeurs. Sinds februari is een deel van het station ingericht als 'rustruimte' voor migranten, ietwat afgescheiden van de reizigers. "Maar de stank is daardoor niet afgenomen en zowel de reizigers als wijzelf voelen ons nog even onveilig." Vakbond ACV hoopte dat er snel een nieuwe terminal zou komen, maar die plannen zijn nu opgeborgen wegens te duur. "We blijven de kwestie aankaarten bij de directie. Een bushalte is nu eenmaal ongeschikt als opvangplaats voor migranten." (SRB)

