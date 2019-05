Exclusief voor abonnees Noordstation loopt leeg, Maximiliaanpark loopt vol 22 mei 2019

00u00 0

In het Brusselse Noordstation zitten sinds vorige week geen transmigranten meer... maar in het Maximiliaanpark des te meer. 's Nachts kunnen ze sinds vorige week terecht in drie verschillende opvangcentra: bij Porte d'Ulysse (40 plaatsen), bij het Rode Kruis (60 plaatsen) en bij Samusocial (48 plaatsen). Alleen zijn die laatste twee overdag gesloten. Daardoor zitten er dus telkens een 100-tal migranten in het park, vooral jonge mannen. "We zitten weer in dezelfde situatie als enkele maanden geleden", zegt Mehdi Kassou van het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen aan 'Bruzz'. Begin november, toen het kouder werd, waren de transmigranten nog verhuisd van het Maximiliaanpark naar het Noordstation. (SMZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis