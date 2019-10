Exclusief voor abonnees Noordkaap kondigt eerste concert in 20 jaar aan 08 oktober 2019

Twintig jaar na hun afscheidsconcerten en dertig jaar na het wegkapen van de eerste prijs in Humo's Rock Rally is Noordkaap weer samen in de originele bezetting. Op zaterdag 11 april 2020 staat de band voor het eerst weer in de Brusselse AB. Op de setlist: klassiekers als 'Arme Joe', 'Satelliet Suzy', 'Wat is kunst', 'Ik hou van u', 'Druk in Leuven', 'Panamarenko' en 'Een heel klein beetje oorlog'. Lars Van Bambost (gitaar), Erik Sterckx (bas), Nico Van Calster (drums), Wim de Wilde (toetsen) en Stijn Meuris (zang) kijken er heel hard naar uit. "We hebben net onze eerste repetitie achter de rug, omdat we graag volgend jaar rond deze periode willen spelen", zei Stijn Meuris dit voorjaar nog. In april is het dan ook zover. De ticketverkoop start donderdag om 11 uur.

