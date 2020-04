Exclusief voor abonnees Noorderlicht van de Noordzee 28 april 2020

"Het allermooiste natuurfenomeen dat bestaat in ons land", zo noemt bioloog Jan Seys (Vlaams Instituut voor de Zee) het verschijnsel van de zeevonk. Het feeërieke natuurfenomeen was afgelopen weekend op verschillende stranden te zien, zoals hier in Oostduinkerke. Het blauwe licht ontstaat door een chemische reactie van algen in bewegend water. "Het kan voor mij zelfs tippen aan het noorderlicht", aldus Seys. "Normaal gezien komt dit fenomeen pas voor tussen half mei en begin juli, maar de weersomstandigheden blijken nu al gunstig. Het zeewater is al ietwat opgewarmd, er is relatief veel zonneschijn en voldoende voedsel. Het zorgt ervoor dat de algen zich razendsnel voortplanten tot ze met miljarden zijn."

