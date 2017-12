Noorderburen testen zelfrijdende trein 00u00 0

Nederland zet z'n proeven met zelfrijdende treinen in het voorjaar definitief in gang. De Nederlandse spoorbeheerder ProRail werkt samen met meerdere vervoerders en fabrikanten. Er zijn diverse testtrajecten: de Betuwe-goederenlijn, de Rotterdamse haven, het spoor in Groningen (Arriva), de Schipholtunnel (NS) en mogelijk de zogenaamde A2-corridor (Amsterdam-Eindhoven), waar sinds kort de tienminuten- intercity's rijden. Volgens de NS zijn zelfrijdende treinen in de toekomst noodzakelijk om het almaar drukkere spoor verder te automatiseren. In ons land heeft de NMBS nog geen plannen om zelfrijdende treinen uit te testen.