Noord-Koreaanse docu over top Kim-Trump zwijgt over mislukking 08 maart 2019

De Noord-Koreaanse staatstelevisie heeft een reportage uitgezonden over de recente ontmoeting van Kim Jong-un en Amerikaans president Donald Trump in het Vietnamese Hanoi. De top wordt "opnieuw een betekenisvolle gebeurtenis voor de wereldvrede" genoemd. Over het vroegtijdige einde, zonder akkoord over de denuclearisering van Noord-Korea, wordt met geen woord gerept. Dit kan volgens waarnemers een teken zijn dat het regime de onderhandelingen wil verderzetten.