Noord-Korea wil ook top met Japan 15 juni 2018

00u00 0

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft - na z'n ontmoeting met de Amerikaanse president Trump - de smaak van internationale diplomatie te pakken. Hij stuurt nu ook aan op een ontmoeting met de Japanse minister-president Shinzo Abe. De regering in Tokio wil daarop ingaan en de top tussen Kim en Abe in september organiseren, meldt het Japanse nieuwsagentschap Kyodo. Japan en Noord-Korea onderhouden geen bilaterale betrekkingen. Voor Tokio is de kwestie van de ontvoeringen van Japanners in de jaren 70 en 80 naar Noord-Korea het grootste obstakel voor een normalisering van de banden. De gijzelaars moesten spionnen van Pyongyang leren Japans te praten en helpen om zich als Japanners voor te doen. Trump zou daarover met Kim gepraat hebben en Abe wil het probleem nu bilateraal met Noord-Korea oplossen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN