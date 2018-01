Noord-Korea hoort Trump "blaffen als dolle hond" 00u00 0

Noord-Korea heeft gisteren voor het eerst gereageerd op de tweet van VS-president Donald Trump dat hij de grootste nucleaire knop bezit. Volgens het regime in Pyongyang is die uitspraak niet meer dan het "geblaf van een dolle hond". De krant van de Noord-Koreaanse eenheidspartij noemt de tweet voorts ook "een kramp van een dementerende". Trump had verklaard dat hij net zoals de Noord- Koreaanse leider Kim Jong-un over een nucleaire knop beschikt. "Maar die is veel groter en krachtiger dan de zijne", pochte hij. "En hij werkt!"