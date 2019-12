Exclusief voor abonnees Noord-Korea haalt uit: "België is schoothondje van de VS" 09 december 2019

Noord-Korea heeft zwaar uitgehaald naar zes Europese landen, waaronder België. Zij hadden vorige week in een verklaring het land van Kim Jong-un op het matje geroepen. België zit momenteel samen met Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen en Estland in de VN-Veiligheidsraad. De landen hadden hun bezorgdheid geuit over de raketlanceringen van Pyongyang. Maar volgens Noord-Korea begingen ze zo "een ernstige provocatie". "Deze Europese landen gedragen zich als de schoothond van de VS." Intussen waarschuwt Amerikaans president Trump dat Noord-Korea veel te verliezen heeft als het land zich vijandig gedraagt tegenover de VS.