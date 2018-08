Noord-Ieren zijn al 589 dagen regering aan het vormen 29 augustus 2018

00u00 0

Elio Di Rupo en co. zijn hun wereldrecord regeringsvormen al een tijdje kwijt. Onze 541 dagen werden in juli al verbroken door de Noord-Ieren. En ze blíjven kibbelen: ten vroegste in de herfst worden er opnieuw gesprekken gevoerd. Opvallend: bij ons ging het om de splitsing van BHV, terwijl de Democratische Unionisten en Sinn Féin ruziën over groene energie.