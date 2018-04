Noord en Zuid kunnen mekaar nu rechtstreeks bellen 21 april 2018

In de aanloop naar de top tussen Noord- en Zuid-Korea, volgende week, hebben beide landen een hotline geïnstalleerd, zodat de leiders rechtstreeks met elkaar kunnen telefoneren. Het is de eerste directe lijn ooit tussen de machthebbers, en moet onder meer "misverstanden in tijden van spanningen" voorkomen. Verwacht wordt dat de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar de komende dagen via de hotline zullen spreken. Volgende week zullen ze elkaar dan ontmoeten in de grensplaats Panmunjom. Er zal onder meer gepraat worden over de denuclearisatie van Noord-Korea.