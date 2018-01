Noord- en Zuid-Korea willen met elkaar praten 00u00 0

Zuid-Korea heeft aan Noord-Korea aangeboden om begin volgende week rond de tafel te gaan zitten met het oog op een verbetering van de relatie tussen de Korea's. Die uitspraak komt er na de uitgestoken hand van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die zei bereid te zijn om in februari een delegatie te sturen naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. "We hopen dat we tegenover elkaar kunnen zitten om te praten over de Noord-Koreaanse deelname aan de Spelen en over andere kwesties van wederzijds belang voor een verbetering van de onderlinge relaties", zegt de Zuid-Koreaanse minister Cho Myoung-Gyon, bevoegd voor de relaties met Noord-Korea. China heeft bij monde van een woordvoerder van zijn ministerie van Buitenlandse Zaken het Zuid-Koreaanse initiatief 'verwelkomd' en 'steun' toegezegd. "Een goede zaak", luidde het. (YDS)

