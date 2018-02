Noord- en Zuid-Korea broederlijk samen 10 februari 2018

00u00 0

Officieel leven ze op voet van oorlog maar gisteren - en zeker nog tot de Winterspelen voorbij zijn - werd de strijdbijl even begraven tussen Noord- en Zuid-Korea toen atleten van de twee buurlanden samen paradeerden tijdens de openingsceremonie. De Zuid-Koreaanse bobsleeër Won Yun-jong en Noord-Koreaanse ijshockeyspeler Hwang Chung-gum droegen samen de vlag van een eengemaakt Korea. Intussen schudden ook de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en Kim Yo Jong, zus van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, elkaar de hand op de eretribune. Het was van 2010 geleden dat Noord-Korea nog eens atleten naar Winterspelen stuurde. De positivo's zagen in de olympische verbroedering een hoopgevend signaal op een verbeterde relatie tussen de twee landen, de cynici eerder een middel om de dreiging van een nucleaire aanval op zijn minst twee weken af te wenden. Morgen komt het gemengde ijshockeyteam van de Koreaanse vrouwen voor het eerst in actie. Nog een opvallende verschijning: Pita Taufatofua. De atleet uit Tonga paradeerde met de vlag in ontbloot bovenlijf - en dat bij min drie graden Celsius. Ook in Rio deed hij dat al. Toen nam Taufatofua deel als taekwondoka, nu waagt hij zich aan het skilopen. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN