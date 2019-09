Exclusief voor abonnees Noor Arnstad tekent voor drie jaar 16 september 2019

"Hier krijg je als jonge speler kansen." En dus twijfelde het Noorse toptalent Kristian Arnstad (16) niet toen Anderlecht hem een jeugdcontract van drie seizoenen voorschotelde. De middenvelder komt over van Stabaek. "Technisch is Arnstad heel vaardig", aldus TD Frank Arnesen, die de speler op het spoor kwam. "Hij is ook fysiek sterk en leest het spel erg goed." Arnstad kon door die kwaliteiten ook rekenen op de interesse van Man United en Sporting Lissabon.

