Nooit zoveel zomerse meidagen 01 juni 2018

De maand mei heeft een indrukwekkende eindsprint afgeleverd. Met liefst negen zomerse dagen - met maxima boven 25 graden - is in Ukkel een record gevestigd. Zo doen we beter dan mei 1947. Toen steeg het kwik acht maal tot zomerse waarden. Ook in 1989 en 2008 was mei vaak zomers, met zeven dagen boven 25 graden.

