Exclusief voor abonnees Nooit zoveel veroordeelden met enkelband 06 april 2019

Het aantal personen in Vlaanderen die met een enkelband hun straf thuis uitzitten, is vorig jaar gestegen tot bijna 4.000 - een nieuw record. "4,2% meer dan in 2017, toen er ook al 785 meer aansluitingen waren dan het jaar voordien", klinkt het bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De stijging zit vooral bij de korte straffen, waardoor er een groot verloop is. Dagelijks volgt het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht zo'n 1.000 mensen met een enkelband op. 1 op de 10 is een vrouw, 60% is tussen 25 en 44 jaar oud. In de dossiers van 2018 droegen veroordeelden hun enkelband gemiddeld 90 dagen. "Zo'n 70% van alle dossiers is succesvol", klinkt het. "20% werd vroegtijdig stopgezet, bijvoorbeeld om medische redenen. Zo'n 10% was niet succesvol, pakweg doordat de veroordeelden zich buiten de toegelaten uren buiten hun huis begeven." (KSN)

