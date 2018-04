Nooit zoveel toeristen naar Vlaanderen (en ze komen van ver) 16 april 2018

De toeristische sector in Vlaanderen heeft zich hersteld van de harde klappen uit 2016. Het aantal toeristen groeide in 2017 met 8% tegenover het jaar ervoor en klokte 2% hoger af dan het vorige recordjaar 2015. Vlaanderen mocht vorig jaar 12,8 miljoen vakantiegangers verwelkomen. Bij binnenlandse toeristen waren dat er 3% meer dan in 2016, en vooral de buitenlandse bezoekers zijn terug: +13%. Er waren in totaal 30,7 miljoen toeristische overnachtingen, 6% meer dan in 2016. Er is groei in zowat alle Europese markten, met uitschieters bij de Hongaren (+37%), de Zwitsers (+16%) en de Duitsers (+14%). Ook de verre markten doen het goed: Vlaanderen verwelkomt opnieuw meer Brazilianen (+48%), Russen (+34%), Chinezen (+24%) en Amerikanen (+21%).

