Nooit zoveel namaakspeelgoed in beslag genomen 350.000 STUKS 15 maart 2018

De economische inspectiediensten hebben vorig jaar 350.000 stuks namaakspeelgoed in beslag genomen. Dat is een record. 80 procent van alle inbeslaggenomen producten (432.727 stuks) is speelgoed. Dat heeft vooral te maken met één recordvangst. Die kwam er na controle van kraampjes aan zee. De spullen die daarbij ontdekt werden, hebben geleid naar het magazijn van een groothandelaar in Brussel met honderdduizenden stuks namaakspeelgoed en -elektronica. "We hebben die dader ook op heterdaad kunnen betrappen toen hij stickers met merknamen aan het aanbrengen was op artikelen", zegt bevoegd minister Kris Peeters (CD&V). De verkoopwaarde van de in 2017 in beslag genomen namaakgoederen bedraagt meer dan 7,7 miljoen euro. Veel minder dan de 16 miljoen euro in 2016.

