Nooit zoveel Mercedessen verkocht

Mercedes-Benz heeft een recordjaar achter de rug. Wereldwijd verkocht de Duitse constructeur 2,3 miljoen wagens, een stijging met 9,9% ten opzichte van 2016. Het is al het zevende jaar op rij dat Mercedes z'n verkoop ziet aandikken. China is ondertussen de belangrijkste markt voor de autobouwer. De verkoop nam er vorig jaar met 25,9% toe. Ook in Europa was er een stijging van 6,4%, in ons land zelfs van 6,8%. In de VS ging het ietsje minder: daar daalde de verkoop met 0,9%.