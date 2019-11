Exclusief voor abonnees Nooit zoveel enkelbanden, Demir wil alarm bij mogelijk contact met slachtoffer 29 november 2019

Het aantal personen met een enkelband lijkt ook dit jaar op een record af te stevenen, nadat vorig jaar al een hoogtepunt werd bereikt. Gisteren hadden al 3.779 personen een enkelband gekregen, in heel 2018 waren dat er 3.997. Dat blijkt uit cijfers van het departement Welzijn, die gisteren tijdens een werkbezoek aan het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) werden verspreid. Vandaag dragen 1.092 Vlamingen een enkelband. Vooral het aandeel personen met enkelband in voorhechtenis, waarbij de enkelband verbonden is met een gps-toestel, blijkt toegenomen, tot 13,5 procent. In de overige gevallen wordt de klassieke enkelband gebruikt, die registreert of de gestrafte al dan niet thuis is. Demir zei dat ze in deze legislatuur een vorm van technologische detectie wil laten ontwikkelen, waarbij slachtoffers een melding krijgen wanneer een dader onder elektronisch toezicht in de buurt komt. "Zo kunnen we slachtoffers onmiddellijk in veiligheid brengen", aldus Demir.

