Nooit zoveel Belgen naar voedselbank

Het aantal mensen dat een beroep moet doen op de voedselbank is met bijna 7% gestegen. Jaarlijks gaan 170.000 Belgen daar voedingswaren halen. "We schrikken hiervan", zegt voorzitter Piet Vanthemsche. "Zelfs mensen die werken, hebben soms voedselhulp nodig." Volgens het Netwerk tegen Armoede tonen de cijfers aan dat het armoedebeleid van de overheid faalt. Hoewel er veel werkgelegenheid is, vallen kwetsbare groepen uit de boot. "De schoolverlaters zonder diploma vinden geen werk. Er zijn wel jobs, maar niet voor laaggeschoolden."

