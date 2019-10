Exclusief voor abonnees Nooit zoveel Belgen met overgewicht, en dat komt door onze drukke agenda 02 oktober 2019

Nog nooit hadden zo veel Belgen overgewicht. Dat blijkt uit de nieuwste Gezondheidsenquête. Ongeveer de helft van de volwassenen heeft een body mass index (BMI) van 25 of meer. Liefst 16 procent is obees. Niet alleen blijft het aantal mensen met overgewicht stijgen, de groep is voor het eerst ook groter dan die met een gezond gewicht. De belangrijkste oorzaak is volgens diëtiste Sanne Mouha het drukke leven dat we leiden. "Steeds meer mensen hebben een overvolle agenda. Als ze 's avonds laat thuiskomen, hebben ze geen zin meer om te koken of weten ze niet hoe ze snel iets gezonds kunnen bereiden. En dus rijden ze naar de frituur of maken ze een pasta. Bij drukte hoort ook een gebrek aan regelmaat: we slaan maaltijden over of laten te veel tijd tussen twee maaltijden. Daardoor vergroot het hongergevoel. En wie honger heeft, grijpt vaker naar ongezond eten."

