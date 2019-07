Exclusief voor abonnees Nooit zoveel Belgen in tweede ronde Wimbledon 6 03 juli 2019

Dankzij de zeges van Alison Van Uytvanck (WTA 58) en Elise Mertens (WTA 21) gisteren staan er zes Belgische deelnemers in de tweede ronde van Wimbledon. Een record. In 2010 geraakten er op Roland Garros ook al eens zes in de tweede ronde, maar op de All England Club was vijf Belgen in 2012 het maximum. "Dat is goed, hè", aldus Mertens, die debutante Fiona Ferro (WTA 100) versloeg met 6-2, 6-0. "We motiveren elkaar met onze prestaties." Ook Van Uytvanck, die het met 6-4, 4-6, 6-2 haalde van tweevoudig grandslamwinnares Svertlana Kuznetsova (WTA 104), was blij met deze historische prestatie. "Het zijn er veel", lachte ze. "Het is goed voor het Belgische tennis en toont dat we het niet slecht doen voor zo'n klein landje." Vandaag proberen alvast vier landgenoten, onder wie David Goffin, naar de derde ronde te gaan. (FDW)

