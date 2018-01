Nooit zo weinig verschil tussen tank diesel en benzine €1,5 00u00 0

Het prijsverschil tussen diesel en benzine is de afgelopen twee jaar overal in Europa kleiner geworden. In ons land, Frankrijk en Spanje schelen de twee zelfs minder dan 10 eurocent per liter. In 2016 was dat nog meer dan 22 eurocent, blijkt uit cijfers van mobiliteitsvereniging VAB. De prijs van diesel steeg in Europa gemiddeld met 28%, de benzineprijs met 14%. In Frankrijk (+38%) en ons land (+33%) waren de prijsstijgingen het grootst. Een tank benzine van 50 liter kost hier nog maar 1,5 euro meer dan een tank diesel. Door de accijnsverhoging op diesel zal dat verschil alleen maar krimpen. Wie over de landsgrenzen wil besparen, moet naar Luxemburg. Op een tank van 50 liter diesel bespaar je daar meer dan 17 euro.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN