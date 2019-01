Nooit zo weinig regendagen als in 2018 02 januari 2019

2018 gaat de geschiedenisboeken in als "uiterst warm, zeer zonnig en zeer droog". Dat heeft weerman Frank Deboosere gepost op Twitter. Droog was het inderdaad, met slechts 142 neerslagdagen in Ukkel - het kleinste aantal sinds de start van de metingen in 1833. In een gemiddeld jaar valt er op bijna 200 dagen wel wat nattigheid. Ook de hoeveelheid neerslag was uitzonderlijk laag, met 650,2 millimeter. Dat is zo'n 200 mm minder dan in een normaal jaar, maar géén record. Zo viel er in 1989 slechts 639,5 mm en in 1921 zelfs maar 406,4 mm. De gemiddelde temperatuur in 2018 bedroeg 11,9 graden. Dat is een evenaring van het record van 2014, aldus het KMI. We kregen het afgelopen jaar ook uitzonderlijk vaak de zon te zien: 1.898 uur en 27 minuten in Ukkel, ruim 350 uur meer dan in een gemiddeld jaar. Al kan het altijd nóg zonniger, zoals in 2003. Toen werd de kaap van de 2.000 uur gerond.

