Nooit zo weinig interesse voor staatsbon 04 september 2018

De nieuwe staatsbon, waarop kon worden ingeschreven sinds 24 augustus, heeft slechts 1,354 miljoen euro opgebracht. Het laagste bedrag ooit, bevestigt Jean Deboutte, woordvoerder van het Agentschap voor de Schuld. Als verklaring wordt verwezen naar de relatief lage opbrengst van 0,65% bruto voor een belegging over tien jaar. De rente van 0,65% is nochtans geen laagterecord voor een staatsbon op die termijn. In december vorig jaar leverde die amper 0,5% bruto op. Het Agentschap voor de Schuld verwacht dat als de rente de volgende maanden weer zou stijgen, er opnieuw meer interesse zal zijn. De staatsbon is het enige financieringsinstrument waarmee de staatskas zich richt tot particulieren.