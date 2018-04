Nooit zo weinig huizen gerenoveerd én gebouwd 10 april 2018

Vorig jaar werden in Vlaanderen amper 12.837 woningrenovaties vergund. Dat is 19% minder dan in 2016 en het laagste cijfer sinds 1997. Dat meldt de Vlaamse Confederatie Bouw op basis van cijfers van de FOD Economie. Volgens de sector zou het aantal renovaties net moeten toenemen om het verouderd Vlaams woningpatrimonium energiezuiniger te krijgen tegen 2050. Ook werden in 2017 slechts 13.209 nieuwe huizen vergund in Vlaanderen, 9% minder dan in 2016. De laatste twintig jaar is dat cijfer nooit zo laag geweest.