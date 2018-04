Nooit zo weinig goals na 10 wedstrijden 18 april 2018

Tien wedstrijden ver in play-off 1, toch alweer een derde van alle matchen, en de neutrale voetbalkijker heeft nog maar bitter weinig spektakel te zien gekregen. Het aantal doelpunten in de eindfase van onze competitie lag nog nooit zo laag. Daarmee zet de dalende trend zich voort. Tot drie jaar geleden werd er in de eerste tien wedstrijden telkens minstens 25 keer gescoord. Sindsdien zakte dat aantal, dit seizoen zelfs onder de 20. Met de eerste 0-0 van deze PO 1 als triest dieptepunt. (DPB)