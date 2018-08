Nooit zo weinig controles op vrachtwagens 09 augustus 2018

De FOD Mobiliteit heeft nog nooit zo weinig trucks gecontroleerd op sociale fraude als vorig jaar. Toen vonden 21.189 controles plaats, tegenover meer dan 24.000 in 2016 en 45.592 in 2008. Daardoor werden er in 2017 maar 172 inbreuken vastgesteld, 6 pv's opgesteld en 166 boetes onmiddellijk geïnd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-senator Peter Van Rompuy opvroeg en waarover 'De Tijd' en 'L'Echo' berichten. De halvering van het aantal controles in tien jaar tijd ligt vooral aan het geslonken personeelsbestand. "Er is een personeelsdaling van 20 procent geweest die dit voor een deel kan verklaren", zegt minister van Mobiliteit François Bellot (MR). "De overgebleven controleurs moeten ieder een groter gebied opvolgen, waardoor de verplaatsingen meer tijd vragen en er minder tijd overblijft voor de controles."

