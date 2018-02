Nooit zo veel zwartrijders op tram en bus Redactie

De Lijn heeft vorig jaar een recordaantal reizigers gecontroleerd. Gevolg: nooit werden zo veel zwartrijders betrapt. Het geïnde bedrag aan boetes lag bijna dubbel zo hoog als het jaar voordien.

2,6 miljoen pendelaars moesten het afgelopen jaar hun vervoersbewijs tonen aan een controleur van De Lijn. Dat zijn er 200.000 méér dan het jaar voordien. Er werden nochtans ongeveer evenveel controleurs ingezet: in 2016 waren het er 268, in 2017 264. Zij schreven vorig jaar 69.455 processen-verbaal uit - dat betekent dat zo'n 2,6 procent van de gecontroleerde reizigers geen geldig ticket kocht. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder aan minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Meer gerichte controles

Niet alle pv's leidden tot een boete: sommige werden geseponeerd. Dat kan bijvoorbeeld als een reiziger voor één keer zijn abonnement niet op zak heeft. Een eerste boete bij De Lijn kost je 107 euro, vanaf een tweede boete binnen de 12 maanden betaal je 294 euro. In totaal werden voor 7.963.737 euro boetes opgelegd. Allicht zal dat bedrag nog wat stijgen, want de pv's van december zijn nog niet allemaal verwerkt. "Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016, toen voor 4,5 miljoen boetes werden uitgeschreven", zegt De Ridder. "Dat heeft deels te maken met het feit dat de boetes hoger zijn geworden, maar ik vermoed dat de controles ook veel gerichter zijn."

De meest gebruikte lijnen door zwartrijders zijn twee tramlijnen in Gent - tram 1 van Flanders Expo naar de Korenmarkt en tram 4 van Gentbrugge Moscou naar het UZ - en de kusttram.

3 records

Er werden afgelopen jaar drie records gebroken: 2,6 miljoen controles, 69.455 zwartrijders en in totaal voor 8 miljoen euro aan boetes. In de provincie Oost-Vlaanderen werden het meeste pv's uitgeschreven, in Limburg het minste.