Nooit zo veel strafschoppen in play-off 1 16 april 2018

Opvallend: na drie speeldagen play-off 1 floten de refs al zes strafschoppen. Enkel in Club Brugge - RC Genk kwam de man in het busje daarbij echt in actie, bij de vijf andere penalty's zorgde de videoref voor bevestiging. Ter vergelijking: in de reguliere competitie werd er in slechts één op de drie matchen naar de penaltystip gewezen. (DPB)